Supermarkten druk bezig met bijstellen prijzen: naar de 9 als eindcijfer

De supermarkten zijn druk bezig met het bijstellen van de prijzen. Doorgaans eindigt zo'n 70 procent van de prijzen in de super op een 9; psychologisch werkt dat het gunstigst bij consumenten. Maar na de recente btw-verhoging van 6 naar 9 procent, kwam de 9 als eindcijfer nog maar in 30 procent van de gevallen terug.

Supers als AH, Jumbo, Coop en Plus willen dat blijkbaar rechttrekken, willen de 9 in ere herstellen. Maar hoe? Een zak drop van 1,14 euro bijvoorbeeld kun je aanpassen naar 1,09 euro, maar ook naar 1,19 euro. De website Inprijsverhoogd.nl houdt het precies bij.

"Bij de aanpassingen naar eindcijfer 9 maakte AH de afgelopen maanden in 75 procent van de gevallen gebruik van een verhoging, Jumbo deed dat in 62 procent van de gevallen", zegt Matthijs Neppelenbroek van Inprijsverhoogd.nl in Utrecht. "En er zit een duidelijke lijn in: bij AH worden wekelijks honderden prijzen bijgesteld naar eindcijfer 9. Bij Jumbo zie je eenzelfde trend, alleen in een wat lager tempo."

Neppelenbroek noemt een voorbeeld van AH: "AH Wokgemak rode en groene chili kostte in oktober 2018 1,49 euro, na 1 januari werd dat 1,53 euro. En nu is het aangepast naar 1,59 euro. Dat is toch alles bij elkaar een verhoging van pakweg 6,5 procent", aldus Neppelenbroek.

Het kan volgens hem ook anders: Hoogvliet bijvoorbeeld koos in 43 procent van de gevallen voor een verhoging naar eindcijfer 9, Vomar deed gewoon fifty-fifty: 50 procent van de aanpassingen omhoog, 50 procent omlaag.

Reactie AH en Jumbo

Per mail laat Albert Heijn weten dat ze "de btw-verhoging keurig op 1 januari hebben doorberekend in de verkoopprijzen (en niet zoals sommige andere supermarkten al ver voor dat moment). In de maanden daarna zijn sommige prijzen inderdaad licht aangepast als gevolg van marktwerking. Die aanpassing kan naar boven, maar ook naar beneden. Minder dan de helft van de artikelen eindigt nog steeds of weer op een 9."

Jumbo laat in een reactie - ook via de e-mail - weten: "Prijzen van producten schommelen door bijvoorbeeld ontwikkelingen in de markt, andere inkoopprijzen, prijsontwikkelingen bij andere supermarkten en/of veranderende wet- en regelgeving. Daar passen wij onze prijs op aan."