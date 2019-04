Nieuwe burgemeester Chicago is zwart, vrouw en openlijk homoseksueel

In de Amerikaanse stad Chicago is Lori Lightfoot gekozen tot burgemeester. Ze is daarmee de eerste zwarte vrouw en de eerste openlijk homoseksuele burgemeester van de stad. Chicago is nu de grootste stad van de VS met een zwarte vrouw als burgemeester.

Lightfoot won ruim van haar tegenstander Toni Preckwinkle, ook een zwarte vrouw. Ze kreeg bijna driekwart van de stemmen.

De 56-jarige Lori Lightfoot is relatief onbekend. Ze is advocaat en een voormalig openbaar aanklager.

Racisme bij politie

Lightfoot was ook lid van een commissie die onderzoek deed naar politiegeweld. Die concludeerde dat er sprake is van systematisch racisme bij de politie in Chicago. In haar campagne riep Lightfoot op tot verandering van het politiesysteem, zei correspondent Marieke de Vries in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

De Vries noemt Lightfoots burgemeesterschap historisch. "Chicago heeft een naam hoog te houden als het gaat om de Afro-Amerikaanse gemeenschap."

Zo werd in 1983 de eerste zwarte man als burgemeester gekozen. De Vries: "En we kunnen ons allemaal 2008 herinneren toen Barack Obama, die zijn politieke loopbaan begon in Chicago, de eerste zwarte president werd."