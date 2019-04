Vlaamse schrijver Bart Moeyaert wint grote oeuvreprijs voor jeugdliteratuur

De Vlaamse schrijver Bart Moeyaert heeft de Astrid Lindgren Memorial Award 2019 gewonnen. Deze belangrijke internationale oeuvreprijs voor jeugdliteratuur bestaat uit een bedrag van 5 miljoen Zweedse kronen (bijna 480.000 euro) en een beeldje.

Het werk van de 54-jarige jeugdboekenschrijver wordt in Nederland uitgegeven door Querido en is vertaald in meer dan twintig talen. De jury verkoos hem op de Children's Book Fair in Bologna uit een selectie van dik tweehonderd kandidaten uit ruim zestig landen.

Moeyaert debuteerde op 19-jarige leeftijd met het autobiografische Duet met valse noten. Het was de zestiende keer dat hij genomineerd was.

Muzikaal

De jury roemde zijn "muzikale" taalgebruik. "Zijn briljante werk laat zien dat jeugdboeken een vanzelfsprekende plek hebben in de wereldliteratuur."

De prijs werd in 2002 ingesteld door de regering van Zweden toen de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren overleed. Zij was de schepper van onder meer Pippi Langkous.