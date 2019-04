Akkoord bereikt over kosten aanpak Maaslijn

De aanpak van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen gaat door. Het Rijk en de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland hebben een akkoord bereikt over het opvangen van een tekort van 58 miljoen euro. Daarmee is het scenario van de baan dat er een streep door het project moet.

De Maaslijn moet gemoderniseerd worden, omdat veel treinen op het traject vertraging hebben. Het spoor wordt gedeeltelijk verdubbeld en er gaan elektrische treinen rijden in plaats van dieseltreinen. De kosten werden aanvankelijk geraamd op 155 miljoen euro, maar dat bleek te optimistisch.

Begin vorig jaar gingen alle partijen met elkaar in gesprek, met als resultaat dat er nu 213 miljoen euro beschikbaar is voor de verbetering van de Maaslijn. Limburg legt het grootste bedrag op tafel (99,9 miljoen euro), gevolgd door het Rijk (60 miljoen euro), Noord-Brabant (31,6 miljoen euro) en Gelderland (21,5 miljoen euro).

Staatssecretaris heeft vertrouwen

Limburgs gedeputeerde Hubert Mackus is blij met de doorbraak. "Het niet doorgaan van dit project was voor ons nooit een optie. Daarvoor kent de reiziger op dit moment te veel problemen op de Maaslijn. Door de huidige afspraak is de zekerheid toegenomen dat de Maaslijn wordt verbeterd", zegt hij tegen 1Limburg.

Staatssecretaris Van Veldhoven van infrastructuur is ook blij met de nieuwe afspraken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze er vertrouwen in te hebben dat het project tot een goed einde komt.

Het is de bedoeling dat de verbeterde Maaslijn tussen december 2023 en december 2024 klaar is. De provincie Limburg en Arriva komen binnenkort met maatregelen om tot dan de huidige situatie te verbeteren.