Lantaarnpalen in tachtig gemeenten uit door ict-storing zomertijd

In zeker tachtig Nederlandse gemeenten heeft de straatverlichting het de afgelopen twee nachten niet gedaan. Oorzaak is vermoedelijk een ict-storing als gevolg van de overgang van wintertijd naar zomertijd. In delen van de gemeenten bleven de lantaarnpalen uit, meldt energienetwerkbedrijf Alliander.

In nacht van zaterdag op zondag ging de zomertijd in. Zondagavond gingen de lantaarnpalen in delen van de gemeenten niet aan en ook een dag later bleven ze uit.

Het gaat om gemeenten in Flevoland, Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Onder meer delen van Barneveld, Ede, Harderwijk, Heerenveen, Lochem, Overbetuwe, Zuidwest-Friesland en Wageningen bleven onverlicht.

Type schakelaar

"We werken met twee typen schakelaars", legt een woordvoerder van Alliander uit. "Bij een van die schakelaars is er iets misgegaan met de ict, denken we. De schakelaars zorgen er normaal gesproken voor dat lantaarnpalen automatisch aan en uit gaan. We zoeken nu naar een oplossing." Welke gemeenten en buurten werden getroffen, hing af van het type schakelaar in de lantaarnpalen.

Alliander gaat alle lantaarnpalen nu handmatig aanzetten. Het bedrijf blijft dat doen totdat de oplossing voor het probleem gevonden is.

Op Twitter maakten mensen melding van het probleem.