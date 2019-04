'Stones-zanger Mick Jagger krijgt nieuwe hartklep'

Rolling Stones-zanger Mick Jagger (75) krijgt een nieuwe hartklep. Dat schrijven Amerikaanse media waaronder het gerenommeerde muziekblad Rolling Stone. Roddelwebsite Drudge Report, die het nieuws als eerste meldde, zegt dat Jagger de operatie vrijdag ondergaat.

Het Rolling Stones-management maakte zaterdag bekend dat de Noord-Amerikaanse tournee in verband met gezondheidsproblemen van Jagger werd uitgesteld. Wat die problemen waren werd niet gezegd, wel dat de verwachting was dat Jagger volledig zou herstellen.

The Rolling Stones zouden van 20 april tot 29 juni een tournee door de VS en Canada maken. Mensen die kaartjes hadden gekocht, kregen van het management het advies die te bewaren, omdat de shows zouden worden verplaatst. Volgens de BBC ligt het nu voor de hand dat de tournee in juli begint.