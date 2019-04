Medeverdachte moord Humeyra: er was geen plan voor ontvoering

Bekir E., die heeft bekend dat hij in december in Rotterdam de 16-jarige scholiere Humeyra heeft doodgeschoten, was helemaal niet van plan om het meisje te ontvoeren. Dat zei medeverdachte Mohammed al M. vandaag in een pro-formazitting. Volgens zijn advocaat heeft E. het verhaal van een uit de hand gelopen ontvoering verzonnen om een lagere straf te krijgen.

Het proces tegen de 31-jarige Bekir E. wordt pas na de zomer inhoudelijk behandeld. Hij moet nog worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar kan daar pas volgende maand terecht.

E. en de in Irak geboren medeverdachte Mohammed al M. staan vandaag voor het eerst voor de rechter. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, gaat het om een zogenaamde pro-formazitting.

Kortstondige relatie

Humeyra werd in december bij haar school door E. doodgeschoten. Ze werd verschillende keren in het lichaam en hoofd geraakt en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. E. werd al snel opgepakt.

Humeyra en E. zouden een kortstondige relatie hebben gehad die door Humeyra werd verbroken. Daarna stalkte en bedreigde E. haar. Op de dag van haar dood had Humeyra opnieuw een afspraak met de politie omdat hij haar een foto had gestuurd waarop hij met een vuurwapen stond.

Het Openbaar Ministerie verdenkt E. en zijn handlanger van de moord op Humeyra. De twee worden ook vervolgd voor het plannen van een ontvoering. Volgens advocaat Mark Oosterveen van Al M. is het echter "nonsens" dat er een plan was om Humeyra te ontvoeren.

Haar te laten stoppen met rennen

E. antwoordde niet op de vraag van zijn medeverdachte of er sprake was van een plan om Humeyra te ontvoeren. Het enige wat E. daarop zei, was: "Waarom ben ik gaan schieten? Om haar te laten stoppen met rennen."

Al M. zat in de auto bij E. toen hij naar de school van Humeyra reed, maar volgens Oosterveen heeft hij er niets mee te maken. "Mijn cliƫnt was net zo verbijsterd als iedereen", aldus de raadsman.