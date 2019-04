Naamswijziging ministeries kost 32 miljoen euro

Het veranderen van namen van ministeries en het opnieuw verdelen van de taken kost het kabinet naar schatting rond 31,7 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van de Auditdienst Rijk. De bedragen zijn aangedragen door de ministeries zelf.

Het grootste deel van de kosten - zo'n 26,3 miljoen - komt voor rekening van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Onder de vorige twee kabinetten was 'Landbouw' ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. In deze kabinetsperiode is het opnieuw een apart ministerie geworden.

Het veranderen van de naam van het ministerie van Veiligheid en Justitie in Justitie en Veiligheid kost ruim 2 miljoen euro.