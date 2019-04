CPB: schooladvies pas na eindtoets

Mocht de eindtoets in de huidige situatie hoger uitvallen dan het advies van de leraar, dan kan dat schooladvies worden bijgesteld. Maar dat gebeurt nu veel te weinig, stelt het CPB. Slechts in een derde van de gevallen wordt een eindadvies aangepast.

Kinderen van ouders met lagere inkomens krijgen volgens het planbureau ook vaker een lager schooladvies, en dit advies wordt minder snel bijgesteld. Ook concludeert het CPB dat leerlingen waarbij het schooladvies na een goed gemaakte eindtoets ten onrechte niet wordt bijgesteld, vaker wisselen van niveau op de middelbare school.

Een zwaardere weging van de eindtoets zou kinderen dus een passender schoolniveau opleveren. Ook kan dit de onbewuste vooroordelen van leraren corrigeren.

Kansenongelijkheid door veel verschillende toetsen

Het CPB wijst ook op de veelheid aan toetsen die nu op de markt zijn. Er zijn inmiddels vijf verschillende soorten eindtoetsen, die wisselen in lengte, het aantal open en meerkeuzevragen en het soort vragen.

Die variatie zorgt ervoor dat de toets niet voor alle leerlingen een goede indicatie is van hun niveau. Volgens het CPB kan dat leiden tot kansenongelijkheid.

Duidelijkheid in mei

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III staat dat het kabinet ook wil proberen "de eindtoets in het primair onderwijs te vervroegen en/of het eindadvies later uit te brengen".

Minister Slob zegt dat dit in overleg met alle betrokkenen gebeurt. In mei komt de minister met een definitief besluit over de eindtoets.