Impact Nederlandse luchtvaart op klimaat neemt flink toe

In het rapport van CE Delft staat dat het aantal vliegbewegingen zal toenemen van 600.000 in 2017 naar 1,2 miljoen in 2050. Het aantal passagiers stijgt in die periode van 76 miljoen naar 165 miljoen. Over twintig jaar legt de gemiddelde Nederlander per jaar meer kilometers af met het vliegtuig dan met de auto, zo verwachten de onderzoekers.

Daarnaast zal het volume van het vrachtvervoer verdrievoudigen en krijgt Nederland ook fors meer transferpassagiers. Dit alles leidt tot een stijging van de CO2-uitstoot, tot ruim 23 megaton in 2050. In 2017 was dit 12 megaton.