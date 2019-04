Limburgse kinderen met overgewicht krijgen coach

Kinderen met overgewicht in de provincie Limburg kunnen vanaf nu uitgebreide ondersteuning krijgen om af te vallen en hun gezondheid te verbeteren. Een proef die in Maastricht zijn nut heeft bewezen, wordt uitgerold over de hele provincie.

De aanpak richt zich op kinderen met zo veel overgewicht dat ze risico lopen op gezondheidsschade. Doel is te voorkomen dat die kinderen gaan lijden aan obesitas. Dat is ernstig overwicht dat vaak tot hart- en vaatziekten, diabetes en andere chronische aandoeningen leidt.

Gezinscoach

Het project Your Coach Next Door richt zich op kinderen met overgewicht én het gezin waar ze uit komen. Die krijgen één centraal aanspreekpunt, de gezinscoach, die als taak heeft om alles wat met het project te maken heeft te regelen. De gesprekken tussen de coach en de kinderen vinden plaats op een bijzondere locatie die speciaal is ingericht om een gezonde levensstijl te stimuleren. De inrichting ervan is op allerlei manieren interactief en daagt kinderen uit

Your Coach Next Door wordt geleid door kinderarts Anita Vreugdenhil van het MUMC+, het academisch ziekenhuis in Maastricht. Aan de provinciale aanpak wordt ook deelgenomen door kinderartsen van de andere Limburgse ziekenhuizen, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), de provincie, de beide GGD's in Limburg, Maastricht en een reeks andere gemeenten, het welzijnswerk, sportorganisaties en een aantal private partijen nemen deel aan de provinciale aanpak.

Weg van de zorg

"Kern van ons project", zegt Anita Vreugdenhil, "is om het overgewicht van de kinderen zo veel mogelijk niet te medicaliseren. We doen ons uiterste best om ze als het even kan weg te houden uit het ziekenhuis, weg bij de fysiotherapeut en ook weg bij de diëtist. Alles is erop gericht om de kinderen zo veel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij en belemmeringen daarbij te overwinnen"