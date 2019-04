Honderd zonnepanelen gestolen van voetbalclub Loenen aan de Vecht

Bij een voetbalclub in Loenen aan de Vecht zijn ruim honderd zonnepanelen gestolen. De panelen zijn vorige week van het clubgebouw afgehaald. De club heeft aangifte gedaan.

"Je gelooft gewoon niet dat zoiets gebeurt en dat mensen hiertoe in staat zijn", zegt Paul Otten van de voetbalclub tegen RTV Utrecht. "Ik was op weg naar een voetbalwedstrijd van mijn zoontje en werd door een vrijwilliger gebeld. Hij vroeg of ik wist dat er een paar zonnepanelen weg waren. Daar wist ik niks van."

Tienduizenden euro's schade

Otten vermoedt dat de schade tot in de tienduizenden euro's loopt. Hij gaat ervan uit dat er meerdere daders verantwoordelijk zijn voor de diefstal. "Zoiets haal je niet in je eentje weg."

Volgens Otten is de club meer dan een jaar bezig geweest om het geld voor de zonnepanelen bij elkaar te krijgen. "Dat is gebeurd met subsidies en renteloze leningen van twintig ouders van de club", vertelt hij. "Het idee was dat we dit geld na zes jaar zouden hebben afbetaald. Het geld dat we overhielden konden we dan gebruiken om in de kwaliteit van het voetbal te steken."