Medisch Spectrum Twente start nieuwe methode voor markeren borsttumor

Bij het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede wordt vandaag een borstsparende operatie uitgevoerd met een nieuwe methode. Hierbij wordt een chip ingebracht om de tumor in de borst te markeren. Het is de eerste keer dat deze methode in Europa wordt toegepast.

Voor chirurgen is het van de buitenkant soms moeilijk te voelen waar de tumor in de borst zich precies bevindt. Op dit moment wordt door de radioloog voor de operatie een dun metalen draadje of een radioactief jodiumzaadje ingebracht om de plek van de tumor te markeren.

Bij de nieuwe methode plaatst de radioloog met een naald een chip die radiofrequente golven afgeeft in de borst. "In de operatiekamer worden de golven opgevangen met een speciaal detectieapparaatje. Daardoor weten we waar de chip zit en kunnen we de tumor lokaliseren. We halen dan de tumor en wat omliggend weefsel weg", legt chirurg en oncoloog in het MST, Anneriet Dassen, uit.

Stuk vriendelijker

Volgens Dassen is de methode een stuk vriendelijker voor de patiënt. "De grote winst is dat patiënten niet meer een paar uur een metalen draadje uit hun borst hebben steken. Dat vinden ze vaak vervelend. En bij het jodiumzaadje komt er een kleine hoeveelheid radioactieve straling vrij. Die is beperkt en heeft geen gezondheidsrisico, maar bij de chip is er helemaal geen sprake meer van radioactieve straling. Dat is ook een voordeel voor het personeel."

Dassen vertelt dat de methode met de chip in de Verenigde Staten al een paar jaar wordt gebruikt. "Daar hebben ze goede ervaringen met deze methode", zegt ze.