'Smerige stallen leiden tot extreem hoge kalfjessterfte'

Bij 1200 boerderijen in Nederland is sprake van een extreem hoge sterfte onder kalfjes. Een op de vijf kalfjes sterft daar binnen twee weken na de geboorte. Dat bericht RTL Nieuws op basis van rapporten van het ministerie van Landbouw. Het is voor het eerst dat de cijfers openbaar worden en dat duidelijk wordt bij hoeveel bedrijven het sterftecijfer boven de 20 procent ligt.

Het gaat om boerderijen die zuivel en vlees leveren voor de verkoop. Volgens RTL zijn de omstandigheden op sommige bedrijven erbarmelijk. De stallen zijn smerig en kalfjes worden slecht verzorgd.

Op de site van RTL staan foto's van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. Op de foto's is onder meer te zien hoe kalfjes tot aan hun enkels in de mest en urine staan. Verder zijn er foto's van kalfjes met wonden op hun knieën en kalfjes die verrot voer of te weinig water krijgen.

Te druk

Frank van Eerdenburg, hoofddocent aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, constateert op de site van RTL dat boeren het te druk hebben. "Eén boer kan 80 koeien verzorgen, we zien nu veel bedrijven met 120 of 130 koeien", zegt hij. Dan schiet volgens hem de zorg voor de kalfjes erbij in.

Belangenorganisatie LTO Nederland noemt de cijfers en de foto's schokkend, maar de organisatie wil de cijfers ook in perspectief plaatsen. "Als 1200 bedrijven het slecht doen, betekent dat ook dat heel veel bedrijven het goed doen", zegt Jeanette van der Ven van LTO in het NOS Radio 1 Journaal. Er zijn in Nederland in totaal 18.000 melkveebedrijven.

Volgens Van der Ven is de zorg voor jonge kalfjes erg complex. "Het is niet zo dat het automatisch goedkomt als je ze schoon en droog opvangt en voldoende moedermelk geeft. Er kunnen infecties door een stal gaan en ook de conditie van de moeder speelt een belangrijke rol."

Plan van aanpak

LTO kan zich niet helemaal vinden in de constatering van hoofddocent Van Eerdenburg dat boeren het te druk hebben. "Dat zou betekenen dat grote bedrijven structureel slecht scoren. Vaak zie je dat als bedrijven groter worden ze het werk juist wat meer gaan verdelen en mensen zich meer gaan specialiseren", zegt Van der Ven.

De belangenorganisatie heeft een aantal projecten gestart om de situatie te verbeteren. Volgens Van der Ven draait het daarbij om bewustwording onder de boeren. "Een boer die het niet goed doet, is verplicht om met een plan van aanpak te komen samen met een dierenarts."