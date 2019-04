Veiligheids10daagse moet ouderen weerbaar maken tegen oplichting

Oplichters aan de voordeur, woninginbraken en phishing; de komende tien dagen krijgen meer dan duizend ouderen in het hele land voorlichting over babbeltrucs, inbraakpreventie en internetoplichting. Het doel is grotere weerbaarheid creƫren onder ouderen om hun veiligheidsgevoel te vergroten.

De Veiligheids10daagse is een initiatief van seniorenorganisatie ANBO. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, brandweer, banken en een flink aantal bedrijven geven les. Vorig jaar gingen de organisaties voor het eerst tien dagen het land in om workshops te geven.

Sleutel niet in het slot

De 71-jarige Yvonne Saro leerde toen veel over veiligheid en doet dit jaar opnieuw mee. "Vorig jaar heb ik veel informatie gekregen over veilig online zijn en over veiligheid in en rond het huis. Ik doe mee omdat ik me verantwoordelijk voel voor mijn eigen veiligheid", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Saro gebruikt enkele tips nu dagelijks. "Ik laat 's nachts de sleutel niet meer aan de binnenkant van het slot zitten. De politie zei dat dat onverstandig is, dus nu laat ik hem niet meer in de deur."

Smartphone

Ze heeft ook handige informatie gekregen over het beveiligen van haar smartphone: "Sommige mensen hebben niet eens een wachtwoord, of kiezen een heel eenvoudige code. Ook zijn er mensen die een patroon, bijvoorbeeld een 'z', als wachtwoord kiezen. Een bankmedewerker heeft ons uitgelegd dat dat onveilig is: soms kun je met de juiste lichtval de veeg op je scherm zien en de code eenvoudig achterhalen."

Volgens Saro worden ouderen de dupe van hun eigen gebrek aan kennis. "Veel ouderen vinden zo'n telefoon toch een beetje spannend. Daarom kiezen ze voor een eenvoudige manier van beveiligen. Maar die manier is ook makkelijk voor mensen die kwaad in de zin hebben."

Saro heeft zelf geen onveilige situaties meegemaakt, maar geeft Nederlandse taalles aan ouderen en gaat veel om met senioren. "Dan hoor je wel verhalen. Bijvoorbeeld over pannen die mensen aan de deur werden aangeboden. Dat bleek een kat in de zak te zijn. Die babbeltruc kwam later terug in een consumentenprogramma. Om dit soort zaken te voorkomen deel ik de kennis die ik opdoe met jonge en oude mensen."