Huis in Molukse wijk Maastricht beklad, deel bewoners tegen komst niet-Molukkers

Een leegstaande woning in de Molukse wijk in Maastricht is beklad en er zijn vernielingen aangebracht. "Dit is de Molukse wijk. Alleen voor Molukkers", staat op het raam geschreven. Ook zijn er eieren tegen de gevel gegooid.

De actie is mogelijk een gevolg van een brief die onlangs door een groep jongeren onder de Molukse gemeenschap is verspreid. Die hadden vernomen dat er mogelijk niet-Molukkers in het huurhuis zouden komen wonen, schrijft 1Limburg. In de brief staat dat de overheid de laatste jaren steeds vaker niet-Molukse gezinnen in Molukse wijken wil laten integreren.

Hoge huur

"Dit gebeurt onder andere door de prijzen van de huurwoningen dusdanig op te schroeven dat ze niet meer betaalbaar zijn voor een doorsnee Moluks gezin met of zonder kinderen. Onder de noemer 'Europese norm' hanteert woningcorporatie Woonpunt deze dooddoener om Molukse huurders af te schrikken", staat in de brief.

Woonpunt laat in een schriftelijke reactie weten dat er afspraken zijn gemaakt met de bewonerscommissie in de Molukse wijk over het toewijzen van vrijkomende woningen in de wijk Heer. "Die afspraken houden in dat mensen die binding hebben met de Molukse wijk voorrang krijgen, mits ze voldoen aan de criteria die gelden qua huishoudsamenstelling en inkomen."

Geen geschikte kandidaat

Volgens de woningcorporatie leverde deze specifieke woning geen geschikte kandidaat op uit de Molukse gemeenschap, waarna een aantal niet-Molukse kandidaten is uitgenodigd voor een bezichtiging. "Wij hebben precies gehandeld volgens afspraak. Sommige mensen uit de Molukse wijk zijn het daar dan toch niet mee eens", schrijft Woonpunt. "Dat mag. Wij gaan daarom nogmaals in gesprek met de buurt hierover."

De vernielingen en bekladdingen noemt Woonpunt onacceptabel. Twee jaar geleden speelde in Gennep ongeveer hetzelfde.