Financiële problemen bij uitvaartbedrijf Yarden

De kosten van de uitvaart zijn de voorbije jaren fors gestegen, en dat breekt Yarden lelijk op. Een poging om de voorwaarden te veranderen en te versoberen strandde in 2007 al bij de rechter.

Buffers

Yarden zegt dat er vooralsnog geen liquiditeitsproblemen zijn en polissen gewoon worden uitgekeerd, maar de buffers slinken wel. Die zouden inmiddels ver onder het vereiste niveau zijn gezakt. De uitvaartondernemer is met 1 miljoen polishouders en 700 werknemers de nummer drie op de uitvaartmarkt, na Monuta en Dela. Die hebben hun buffers wel op orde.

Yarden heeft naar verluidt 84 miljoen euro opzij gezet voor de duizenden probleempolissen, maar dat zou bij lange na niet voldoende zijn.

Onder druk van DNB is een beleggingsportefeuille met aandelen verkocht maar dat bood weinig soelaas. Aan de overige beleggingen in onder meer staatsobligaties wordt te weinig verdiend. Herverzekeren van de uitvaartverzekeringen is lastig. Het zijn erg langlopende verzekeringen waar weinig animo voor is. Voor verkoop van de portefeuille naturapolissen zijn evenmin gegadigden.

Afstempelen, oftewel de polis gedwongen versoberen is nog een mogelijkheid, maar zal onherroepelijk leiden tot minder nieuwe polissen.