Intelligente bedden moeten werk verpleegkundigen verlichten

De smartbedden verzamelen informatie over patiënten waarmee de zorg verbeterd kan worden. De intelligente bedden zijn ontwikkeld om onder meer valpartijen en doorligwonden te voorkomen. Ze registreren het als een patiënt uit zijn of haar bed gaat. Er volgt dan een exit alarm. Maar ook als een patiënt aanstalten maakt om uit bed te gaan, wordt dat geregistreerd.

De bedden hebben een ingebouwde weegschaal. Het gewicht van patiënten gaat vanaf 2020 rechtstreeks uit het bed in hun dossier. Verder controleert het bed of de rugsteun van de patiënt goed afgesteld is. Dat is belangrijk voor iedereen die beademing nodig heeft.

Met één druk op de knop kan het bed in de uitstapstand gezet worden, zodat de patiënt makkelijker uit bed kan stappen. Die functie is vooral prettig voor veel oudere patiënten, van wie er steeds meer in het ziekenhuis te vinden zijn. Het bed kan ook in een zitstoelstand gezet worden en aangepast worden op de individuele behoeften van de patiënt.

De speciale matrassen die bij de intelligente bedden horen bevatten luchtcellen. Die kunnen heel gemakkelijk worden opgeblazen als de patiënt doorligwonden dreigt te krijgen of daarvoor een verhoogd risico heeft. Tot nu toe moet de patiënt in zo'n geval van bed wisselen.