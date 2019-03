De meeste particuliere verhuurders 'sparen voor de toekomst'

Er zijn verschillende redenen voor mensen om particulier verhuurder te worden. "Ik ben zzp'er, en ik had geld gespaard maar dat rendeerde helemaal niet", vertelt Robert. Hij wil liever niet met achternaam genoemd worden.

Robert is anderhalf jaar geleden begonnen als particulier verhuurder in Utrecht. "Ik was toen begin veertig en moest gaan nadenken over mijn pensioen." In september 2017 kocht hij zijn eerste appartement voor de verhuur.

Een krappe anderhalf jaar later kocht hij een tweede appartement. "Het is een beetje zoals een aandelenpakket. Bij de koop moet je goed opletten, maar daarna hoef je er niet veel meer aan te doen."

'In de crisis massaal ingestapt'

Sparen voor de toekomst is volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar woningbouw aan de Technische Universiteit Delft, voor veel particuliere verhuurders de reden om een huis te kopen voor de verhuur.

Het gaat om mensen zoals Robert die een pensioen willen opbouwen, maar ook om mensen die een woning kopen voor hun kind of gewoon extra spaargeld willen.

"Voor de crisis waren er minder particuliere verhuurders, omdat de huizenprijzen hoog waren en het daardoor niet zoveel opleverde. Maar toen de huizenprijzen daalden zijn mensen massaal ingestapt", zegt Boelhouwer.