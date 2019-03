Veel filmende omstanders bij bloedende man: 'Dat vinden wij niet normaal'

De politie in Den Haag heeft vanmiddag opnieuw te maken gehad met een grote schare filmende omstanders bij een incident. Agenten kwamen af op een melding dat iemand zichzelf had verwond met een mes. Dat incident trok zoveel bekijks, dat de agenten sirenes hebben aangezet om de menigte uit elkaar te krijgen.

Onder de filmers van de "hevig bloedende man" waren ook kinderen, zeggen de betrokken agenten op sociale media. Een woordvoerder van de politie Den Haag zegt dat het ging een grote groep mensen. Concrete aantallen zijn niet bekend.

"Denkt u alsjeblieft na", schrijven de agenten op Instagram. "Geef de hulpverleners de ruimte en bedenk wat voor meerwaarde het heeft om zo'n incident te filmen."

Reanimatie

Het incident was in het winkelgebied van Den Haag, op de hoek Spui-Grote Marktstraat. In de Grote Marktstraat was eind vorig jaar ook een incident dat leidde tot frustratie bij agenten. Omstanders filmden toen door de ruit van een restaurant hoe binnen iemand werd gereanimeerd. "We hebben hier als politie geen woorden voor", zei een wijkagent toen.

Een politiewoordvoerder zegt dat de agenten ook nu geërgerd waren door het gedrag van de omstanders. "Dat vinden we niet normaal", zegt hij. Het is overigens niet strafbaar om bij een incident te filmen. De politie kan daarom niet meer doen dan omstanders verzoeken om opzij te gaan.

De gewonde man is overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het met hem gaat, is niet bekend.