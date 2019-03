Exitpolls: komiek Zelensky wint eerste ronde in Oekraïne

Het lijkt erop dat komiek en tv-persoonlijkheid Volodymyr Zelensky de winnaar is van de eerste ronde van de Oekraïense presidentsverkiezingen. Volgens exitpolls kreeg hij ruim 30 procent van de stemmen.

In de tweede ronde, over drie weken, neemt hij het waarschijnlijk op tegen zittend president Porosjenko, die volgens de exitpolls in de eerste ronde als tweede eindigde met ongeveer 18 procent.

In totaal waren er 39 kandidaten, van wie er drie serieus kans maakten om de tweede ronde te halen. Naast Zelensky en Porosjenko was dat oud-premier Joelia Timosjenko, die volgens de meeste exitpolls rond de 14 procent haalde. Alleen in een exitpoll die Timosjenko zelf heeft laten uitvoeren, eindigt ze als tweede.

Persoonlijkheden

Inhoudelijk willen de drie kandidaten ongeveer hetzelfde: een einde aan de strijd in Oost-Oekraïne, teruggave van de Krim, meer samenwerking met het Westen en economische vooruitgang. En geen van drieën heeft daarvoor uitgewerkte plannen. Dat leidde ertoe dat de verkiezingscampagne vooral draaide om de persoonlijkheden van de kandidaten.

Zelensky was daarbij in het voordeel omdat hij met zijn 41 jaar aanmerkelijk jonger is dan Porosjenko (53) en Timosjenko (58). En hij is een politieke outsider, die daarom geloofwaardiger dan zijn rivalen kan beloven dat hij de corruptie gaat aanpakken.