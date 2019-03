Je helemaal 'de rambam zweten' tijdens voorlopig laatste rit op Afsluitdijk

"Ik ga meestal om de 14 dagen naar mijn kleinkinderen en dochter in Friesland", zegt Pe Koone vanuit zijn knalgele ligfiets. "Dat wordt nu op deze manier onmogelijk. Als ik op fiets naar ze toe wil moet ik over Lelystad, maar die route gaat pas in juli open. Op het ogenblik is dat dus gewoon lastig", zegt Koone. "Mijn liefste hobby kan ik de komende jaren niet beoefenen. Dat is flink doorrijden op die dijk."

Mede-ligfietser Tonnie Tuinte vindt het ook vervelend dat hij de komende jaren niet over de dijk kan fietsen. "Drie jaar niet over de Afsluitdijk, en wie weet of je daarna nog fietst hè?" Beide mannen verbleven afgelopen nacht in een bed & breakfast in Den Oever. "Ik hoop dat die hele sluiting een grote 1-aprilgrap is", zegt eigenaar Tina de Jong.