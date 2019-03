Hoe keiharde muziek helpt om de oorlog even te vergeten

Die dreiging is ook te horen in de muziek van Syrische bands, weet Lina Khatib. Zij organiseerde vorige week in Londen het eerste World Metal Congress. "Black Sabbath komt bijvoorbeeld uit het industriële Birmingham en klinkt vrij duister, terwijl Van Halen uit het zonnige Los Angeles vrolijker klinkt. Dat is ook zo bij de Syrische bands midden in de oorlog." Volgens Khatib zijn vooral zwaardere genres als thrash- en deathmetal daar het populairst. "Het is een manier van omgaan met autoriteiten, problemen en de oorlog."

Ondanks de passie van fans heeft de Syrische metal-scene het flink te verduren gehad. Veel bands zijn elkaar uit het oog verloren in de vluchtelingenstroom. Ook die van gitarist Khodor Nashrah: "Onze bassist zit nog steeds in Syrië, de drummer zit in Oostenrijk en ik zit in Libanon." Ondanks de afstand is de groep nog wel actief, vertelt hij: "Via WhatsApp sturen we stukjes muziek naar elkaar. Onze drummer probeert er dan een nummer van te maken. Maar het gaat heel moeilijk."

Nieuwe muziek

Documentairemaker Monzer Darwish speelt in Nederland nog gitaar, al is het minder vaak dan vroeger. "Eerst een huis in Nederland vinden, nu een baan. Het is moeilijk om nu veel met muziek bezig te zijn", vertelt hij.

Zijn hoop ligt vooral bij de metalheads in Syrië zelf, die hij met zijn film meer onder de aandacht wil brengen. "Ze brengen nog steeds nieuwe muziek uit, ondanks alles." Darwish volgt de bands op de voet: muziek die in Syrië verschijnt, beluistert hij in Nederland. "Ik kan niet zonder", zegt hij. "Zonder die muziek was ik de oorlog nooit doorgekomen."