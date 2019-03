Zwarte modellen krijgen hun naam terug in Musée d'Orsay

Olympia van Édouard Manet veroorzaakte een rel bij de presentatie in 1863. Critici spraken schande van de gesuggereerde seksualiteit en onomwonden blik van de geschilderde vrouw. Waar niemand het over had, was de tweede vrouw op het werk, het zwarte dienstmeisje. Zwarte personen werden stelselmatig genegeerd in de kunstgeschiedenis,

Het Musée d'Orsay in Parijs brengt daar verandering in. Voor de tentoonstelling Het zwarte model, van Géricault tot Matisse krijgen naamloze zwarte figuren uit de kunst hun identiteit terug. Gedurende de tentoonstelling heet Olympia daarom Laure, naar het model dat geregeld voor Manet poseerde.

"Het is symbolisch", zegt Denise Murrell, die onderzoek deed voor de tentoonstelling. "Ze werden uit de kunstgeschiedenis gelaten. Het werden raciale types in plaats van individuen."

Als voorbeeld noemt ze Portret van Madeleine van Marie-Guillemine Benoist uit het Louvre, in 1800 gepresenteerd als Portret van een negerin. Dat werd later al Portret van een zwarte vrouw, maar nog steeds was er geen aandacht voor wie de afgebeelde vrouw nu was. Het blijkt nu een vrijgemaakte slaaf uit Guadeloupe te zijn, die destijds in dienst was van de zwager van de kunstenares.