Grensrechter slaat keeper tegenstander knock-out, verdachte aangehouden

Tijdens de wedstrijd was er een opstootje tussen spelers van beide teams. Duw- en trekwerk ontaardde al snel in worstelen, waarbij meerdere voetballers gestrekt op de grasmat belandden.

Op dat moment komt een speler van Geel-Wit, die op dat moment als grensrechter bij de wedstrijd betrokken is, het veld in rennen. Terwijl hij op de vechtende menigte voetballers afrent, laat hij zijn grensrechtersvlag vallen. Vervolgens stormt hij - ogenschijnlijk doelgericht - op de UNO-doelman af en slaat hij hem hard op zijn achterhoofd.

De politie bracht de tegenpartij naar de parkeerplaats om te voorkomen dat de spelers opnieuw met elkaar op de vuist zouden gaan.

Cel

De grensrechter, een 34-jarige man uit Haarlem, is aangehouden. Hij heeft afgelopen nacht in de cel doorgebracht, maar zal naar verwachting in de loop van de dag naar huis worden gestuurd. Hij blijft wel verdachte.

Geel-Wit heeft de man geschorst. "We gaan de gebeurtenissen evalueren en zullen later bepalen of hij ook geroyeerd zal worden", zo laat een bestuurslid van de Haarlemse vereniging aan NH Nieuws weten. "We zijn ernstig geschrokken van deze gebeurtenis, en wij distantiƫren ons dan ook van onsportief gedrag en geweld op en om het veld."

De KNVB is op de hoogte van de mishandeling, maar kan nog niet reageren: "We moeten alle formulieren nog binnenkrijgen", aldus een woordvoerder van de bond. "We verwachten in de loop van de week meer duidelijkheid."