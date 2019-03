Opnieuw poging tot brandstichting woning Zwolle

In Zwolle is gisteravond een poging gedaan om brand te stichten bij een woning. Mogelijk is er iets tegen het huis aan de Alm gegooid. Volgens RTV Oost gaat het om een molotovcocktail.

"Gelukkig is er geen echte brand ontstaan. Dat is een geluk bij een ongeluk", zegt een politiewoordvoerder. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen en waarschijnlijk is er ook geen schade aan de woning.

Een avond eerder werd brand gesticht bij een woning op zo'n anderhalve kilometer afstand. Daarbij raakten een balkon en ruiten beschadigd.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten. Er zijn geen verdachten aangehouden.