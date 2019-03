Zomertijdchaos hoort erbij in Indiana

De klok gaat weer een uur vooruit vannacht, voor misschien wel een van de laatste keren. Europa wil af van het halfjaarlijks gerotzooi met de tijd, al is het aan de landen zelf om te bepalen of ze voortaan zomer- of wintertijd willen aanhouden.

Dat het belangrijk is om een lappendeken aan tijdzones te voorkomen, weten ze in de Amerikaanse staat Indiana. De staat was berucht om zijn tijdchaos. Decennialang weigerde Indiana stoïcijns de zomertijd in te voeren. Maar sommige districten deden dat unilateraal wel, omdat ze in de buurt liggen van grote steden buiten de staat zoals Chicago of Louisville. Daarnaast lag Indiana ook nog eens op de breuklijn van een tijdzone, waardoor enkele districten sowieso een uur later aanhielden.

Effectief was de staat zo verdeeld in drie tijdzones: het overgrote deel hield Eastern Time aan (6 uur eerder dan Nederland), vijf districten in het zuidoosten volgden illegaal de zomertijd, net als tien gebieden in het noord- en zuidwesten van de staat, die Central Time aanhouden (-7). "Eigenlijk is Indiana zijn eigen tijdzone", vatte een commentator het eens samen.