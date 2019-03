Wilde achtervolging eindigt in België na waarschuwingsschoten

De politie in Antwerpen heeft drie mannen opgepakt na een achtervolging die in Nederland was begonnen, melden Belgische media.

De Nederlandse politie wilde een auto aan de kant zetten, omdat het voertuig mogelijk was gestolen. De wagen ging er daarna vandoor naar België, met snelheden tot 180 km/u.

Spijkermat

Bij Antwerpen ging de auto van de snelweg af. Daar legde de Belgische politie een spijkermat op de weg. De chauffeur van de wagen probeerde die te ontwijken, maar na een botsing met een politieauto kwam hij alsnog op de mat terecht, met lekke banden als gevolg.

De drie inzittenden sprongen daarna uit de auto en sloegen op de vlucht. Nadat de politie waarschuwingsschoten had gelost, stopten de mannen en werden ze aangehouden.

De drie verdachten zijn van Iraaks-Koerdische afkomst. Waarom zij wegvluchtten is niet duidelijk, ze moeten nog worden verhoord.