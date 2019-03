Nederlander (75) vast in Brazilië voor aanranding kind (2)

In de stad Fortaleza in het noordoosten van Brazilië is een Nederlander van 75 jaar aangehouden vanwege het aanranden van een meisje van twee jaar.

De moeder van het meisje heeft tegen de politie gezegd dat ze hem betrapte toen hij "de intieme delen" van haar kind betastte, schrijft de Braziliaanse nieuwswebsite G1. De man ontkent dat hij het meisje heeft misbruikt.

De moeder van het meisje zei verder dat ze enkele jaren geleden een relatie had met de Nederlander. Ze zijn nu alleen nog vrienden, maar wonen wel in hetzelfde huis.

Volgens Braziliaanse media is de Nederlander in 2004 ook al beschuldigd van seksueel misbruik in Brazilië. Zijn naam is niet vrijgegeven door de Braziliaanse politie.