Staande ovatie voor brandweer na ontruiming schouwburg Hoorn

In Hoorn is gisteravond de schouwburg korte tijd ontruimd geweest vanwege rook in het gebouw. 1200 bezoekers van Schouwburg en Congrescentrum Het Park moesten naar buiten, maar mochten na inspectie van de brandweer al snel weer naar binnen.

De voorstellingen in het gebouw waren nog niet begonnen, waardoor alles soepel liep. Door de ontruiming liepen de optredens van cabaretier Alex Ploeg en de Edwin Evers Band vertraging op, maar voor de voormalige radio-dj was dat geen probleem.

Hij vroeg voor het begin van het optreden om een applaus voor de brandweer. Het werd zelfs meer dan dat: