Duitse politie arresteert tien terreurverdachten

De Duitse politie heeft gisteren en vandaag tien terreurverdachten opgepakt. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie wilden ze een aanslag plegen.

Het lijkt erop dat ze nog geen concreet plan voor een aanslag hadden. De politie houdt er rekening mee dat de terreurverdachten banden hebben met IS. "We vermoeden dat het om een splintergroep van IS gaat of sympathisanten", zegt een woordvoerder.

De terreurverdachten werden opgepakt bij politie-acties in onder meer in Essen, Duisburg en Wuppertal. In Düsseldorf pakte een speciale politie-eenheid meerdere verdachten op in het centrum, op de oever van de Rijn. Ook in de Zuid-Duitse stad Ulm was een huiszoeking.

Een van de arrestanten komt uit Tadzjikistan. Van de andere verdachten is de nationaliteit niet bekend.