Braziliaanse rechter verbiedt viering militaire coup

De Braziliaanse president Bolsonaro mag de militaire staatsgreep van 1964 niet feestelijk herdenken, heeft de rechter bepaald. Volgens de rechter past het niet bij de democratische waarden van Brazilië. Verder stelt hij dat het Braziliaanse parlement nieuwe nationale herdenkingen eerst moet goedkeuren.

De rechts-populistische oud-militair Bolsonaro kreeg in Brazilië al veel kritiek op het plan om morgen de coup te herdenken. Dan is het 55 jaar geleden dat militairen de democratische regering in Brazilië omver wierpen. Er volgde een dictatuur van 21 jaar. Honderden mensen werden gedood of zijn verdwenen.

Het Braziliaanse Openbaar Ministerie veroordeelde dinsdag in een verklaring het vieren van de militaire dictatuur en noemde dat 'het goedpraten van een regime dat verantwoordelijk is voor gruweldaden'.

Goed en fout

Na alle ophef kwam president Bolsonaro eerder deze week al enigszins terug op zijn plan. Hij zei dat het hem meer om het herdenken dan het vieren van de staatsgreep ging, "om te achterhalen wat goed en fout was in die tijd en die kennis voor de toekomst van Brazilië te gebruiken".