Door livestream-melding rond aanslag Utrecht dacht politie direct aan terreur

Een misverstand over een livestream is er mede oorzaak van geweest dat de politie in Utrecht bij de aanslag op de tram eerder deze maand, vrijwel meteen aan een terreuractie met meerdere doelen dacht. Al snel werd daarom de hoogste alarmfase afgekondigd. Dat blijkt uit gesprekken die het AD met twee politiechefs had.

Toen op 18 maart in een tram op het 24 Oktoberplein mensen werden neergeschoten, kwam vrijwel op hetzelfde moment een melding binnen over een livestream op Facebook waarin iemand zei: "Ik heb niets meer te verliezen. Ik ga naar de moskee." Met de aanslag van een paar dagen eerder in het Nieuw-Zeelandse Christchurch vers in het geheugen gingen bij de politie alle alarmbellen af.

Misverstanden

"Achteraf had de livestream niets met het incident te maken. Die bleek van een verwarde persoon in het noorden van het land te komen. Het was puur toeval", zegt een van de Utrechtse politiechefs in het AD. Daarnaast kwam er meer informatie binnen die de politie op het verkeerde been zette.

Zo zagen agenten op een kilometer afstand van het 24 Oktoberplein een gewonde vrouw in een auto. "Omstanders zeiden dat ze even daarvoor beschoten was", zegt politiechef Liesbeth Maas. "Dan lijkt het of de schutter een heel traject heeft afgelegd." Maar de vrouw was in de tram op het 24 Oktoberplein gewond geraakt en door een omstander in veiligheid gebracht.

Ook een melding over een schietpartij bij de Rabobank bleek vals alarm.