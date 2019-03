Nieuwe single Rammstein: Holocaust-exploitatie of briljante Duitsland-kritiek?

Duitse media reageren verschillend op de nieuwe video. Volgens Arno Frank, cultuurjournalist van Der Spiegel, heeft de band zich juist niet eerder zo duidelijk van het nationalisme gedistantieerd.

Hij noemt choqueren een handelsmerk van de band. "Als je wilt weten waarom tieners van Moskou tot Los Angeles alleen Rammstein kennen en geen andere Duitse artiesten, zul je het antwoord niet vinden in de muziek. Het ligt in de manier waarop Rammstein zichzelf, en zijn Germaanse afkomst, professioneler en radicaler presenteert dan welke andere collega ook."

'Dit is Rammstein'

"De kern van de kritiek is dat de bandleden zich in de video presenteren als slachtoffer", zegt NOS-correspondent in Duitsland Judith van de Hulsbeek. "Dat een Duitse band deze rol inneemt, is tegen het zere been."

De zwarte vrouw in de video moet de vrouwenfiguur Germania voorstellen, de verpersoonlijking van de Duitse staat en het Duitse volk, legt Van de Hulsbeek uit. "De vrouw komt in de hele video terug; van de Romeinse geschiedenis tot de stichter van de Duitse natiestaat Otto von Bismarck, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. We zien ook demonstraties van Antifa. De kijker wordt meegenomen door de gewelddadige Duitse geschiedenis."

Niet alleen verwijzingen naar de Holocaust leveren griezelige beelden op. Ook naar andere gewelddadige periodes in de Duitse geschiedenis wordt door Rammstein verwezen. "Kenners zeggen: dit is Rammstein. Het is hen te doen om controverse en het doorbreken van taboes. Met deze video willen ze choqueren en tegelijkertijd kritiek leveren op Duitsland."