Bedreiger Özcan Akyol vier dagen in cel, inmiddels op vrije voeten

Een man (31) uit Amersfoort die de afgelopen vier dagen vastzat voor het bedreigen van schrijver en columnist Özcan Akyol, is vanmiddag vrijgelaten. De man bedreigde Akyol de afgelopen maanden online. Dinsdag pakte de politie de man op. Hij zou nog meer BN'ers hebben bedreigd.

Akyol zegt dat hij vaker wordt bedreigd en dat hij daarvan altijd aangifte doet. Hij vindt het opvallend dat het Openbaar Ministerie (OM) in dit geval de verdachte een paar dagen heeft vastgehouden, want meestal is dat maar een paar uur.

Hij vermoedt dat justitie een duidelijk statement wil maken. Een woordvoerder van het OM wil daar niet op ingaan.

Andere bedreigingen

Volgens het OM ging het niet om doodsbedreigingen aan het adres van Akyol. De schrijver zegt dat de man ook over zijn kinderen begon. Hij kent niet de precieze inhoud van alle berichten, want hij leest niet alles en de afzender is vaak anoniem.

Een teamchef van de politie IJsselland-Zuid zegt in het AD dat ook andere BN'ers zijn bedreigd. Het enige dat het OM daarover wil zeggen, is dat Akyol niet de enige persoon is die door de verdachte is lastiggevallen. Het onderzoek naar de andere bedreigingen loopt nog.