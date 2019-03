Filmregisseur Agnès Varda overleden

De Franse filmregisseur Agnès Varda is op 90-jarige leeftijd overleden. Ze was de pionier van de Nouvelle Vague, een filmstijl die tegen de jaren 60 in Europa ontstond als antwoord op de films uit Hollywood.

Varda was de eerste vrouwelijke regisseur die op het festival van Venetië een Gouden Leeuw kreeg, voor de film Sans toit ni loi (Vagebond). Die gaat over een vrouw die door Zuid-Frankrijk trekt en van de kou sterft.

Gouden Palm

Op het filmfestival van Cannes was Varda een vaste waarde, waar ze tussen 1958 en 2018 tientallen films en documentaires presenteerde. Ze zat een paar keer in de jury en kreeg in 2015 een Gouden Palm voor haar hele oeuvre.

Varda werd geboren in Brussel en groeide op in Frankrijk. Haar film La Pointe courte uit 1955 wordt beschouwd als een voorloper van de Nouvelle Vague. Met films als Cléo de 5 à 7 uit 1962 en Le Bonheur uit 1965 vestigde ze haar naam als eigenzinnig cineaste.

Op latere leeftijd ontwikkelde ze zich ook als beeldend kunstenaar. Op de Berlinale werd haar nieuwste film Varda par Agnès vertoond, geproduceerd door haar dochter Rosalie.