Cholera grijpt om zich heen in Mozambique

De ziekte cholera breidt zich in rap tempo uit in Mozambique. In de havenstad Beira, die twee weken geleden getroffen werd door orkaan Idai, zijn nu 138 besmettingsgevallen geregistreerd.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt mogelijk stukken hoger. Woensdag, toen de eerste gevallen van cholera bekend werden,hadden al 2700 mensen acute diarree. Dat is een belangrijk symptoom van de ziekte die wordt overgebracht door vervuild water of besmet voedsel.

Orkaan Idai trok een spoor van verwoesting door Mozambique, Zimbabwe en Malawi. De storm en daaropvolgende overstromingen hebben vele honderden levens gekost. Voor cholera werd al gevreesd, omdat de ziekte gedijt in vochtige gebieden met slechte drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Veel gebieden in Mozambique en Zimbabwe zijn nog steeds overstroomd of onbereikbaar door water. Dat verhoogt de kans op een verdere verspreiding van cholera en compliceert de behandeling van de ziekte.

Vaccins

Er zijn nog geen officiƫle choleradoden geregistreerd, maar volgens een Mozambikaanse minister zijn in ieder geval twee mensen die leden aan symptomen van cholera buiten het ziekenhuis gestorven.

De Wereldgezondheidsorganisatie laat weten dat er maandag 900.000 doses cholera-vaccins aankomen in Mozambique. Vorig jaar was er ook een cholera-uitbraak in Mozambique. Toen raakten 2000 mensen besmet.