Komt er een recessie aan? Jas meenemen en beetje opletten kan geen kwaad

Laten we eens moeilijk doen over een simpele vraag: zit er een recessie aan te komen of niet? Een beetje gekke vraag wellicht, want de Nederlandse economie draait goed, zij het dat het tempo terugloopt. De werkloosheid is superlaag, er wordt om personeel geschreeuwd, de aandelenbeurs is de afgelopen drie maanden 10 procent gestegen, en de overheid heeft vorig jaar 11 miljard euro extra binnengehaald. Dus hoezo recessie?

Toch broeit er wat, niet bij ons maar in de Verenigde Staten. En wat daar speelt zou onze kant op kunnen waaien.

We spreken van een recessie als de economie twee kwartalen (of meer) achter elkaar krimpt. De VS stevent er op af, die ergens begin volgend jaar z'n beslag krijgt. Hoe we dat weten? Het is volgens economen af te lezen aan de Amerikaanse rentetarieven, de prijs van kort en lang geld. De rente staat in de VS eigenlijk op zijn kop: kort geld is duurder dan lang geld.

De inverted yield curve, de omgekeerde rentecurve, begon zich een jaar geleden al af te tekenen. Het leidt tot toenemende opwinding over een nakende recessie.