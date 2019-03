A-merken scoren goed in de supermarkt, mede dankzij de hete zomer

De grootste A-merken in de supermarkt hebben er een uitstekend jaar op zitten. De omzet van merken als Coca-Cola, Unox, Mora en Bolletje steeg in totaal met bijna 3 procent en dat is de grootste toename in tien jaar. Vooral ijs, bier, frisdrank en siroop profiteerden van de lange, hete zomer.

"Overigens groeiden de huismerken van de supermarkten nog harder, dus de A-merken hebben relatief gezien wat terrein moeten prijsgeven", zegt Sjanny van Beekveld van marktonderzoeksbureau IRI dat een top 100 samenstelde van de A-merken. Zoals bekend zijn huismerken vaak een stuk goedkoper, soms wel 20 à 30 procent, en daar zijn Nederlandse consumenten gevoelig voor.

Wat veel fabrikanten betreft mag de zomer vaker warm zijn. Dubbele groeicijfers waren er bijvoorbeeld voor een biermerk als Hertog Jan - bijna 16 procent erbij - en voor de ijsjes van Ola. De verkoop van Ola steeg met 20 procent en kwam daardoor voor het eerst boven de 100 miljoen euro uit. Coca-Cola, Pepsi (vooral dankzij de suikervrije Pepsi Max), Amstel, Lipton en Karvan Cevitam kunnen ook terugkijken op een geslaagde zomer.

Zuivel

Een belangrijke categorie in de top 100 is zuivel, waarbij IRI een verschuiving constateert naar plantaardig, licht en mager.

Traditionele zuivelmerken als Mona, Danone, Campina en Optimel zien al jaren hun verkopen stagneren. Daarvoor in de plaats komen relatief nieuwe merken als Arla, Almhof, Alpro en Zuivelhoeve, met producten die plantaardig zijn of eiwitrijker of - zoals de claim luidt- 'ambachtelijk geproduceerd'.

Alpro maakt al jaren een gestage groei door. Het bedrijf - met plantaardige alternatieven voor zuivelproducten als yoghurt, vla en room - ziet de omzet in Nederland de laatste jaren fors groeien. "Een op de tien huishoudens koopt inmiddels onze producten. Dus we hebben nog een lange weg te gaan", zegt de topman van Alpro, Sven Lamote, op de productievloer in de fabriek in het Belgische Wevelgem.

Lamote heeft wel een verklaring voor de toenemende populariteit van plantaardige producten. "De consument - en zeker die in Nederland - is zich zeer wel bewust van de planeet, de gezondheid en het welzijn van dieren. Plantaardige producten gebruiken minder water, minder land en zorgen voor minder CO2-uitstoot dan zuivelproducten", zegt hij.

Sigaretten

Opvallend in de top-100 is de positie van de sigarettenmerken. Het merk met de grootste omzet in de supermarkten was ook het afgelopen jaar weer Marlboro. Andere rookmerken als John Player Special en Drum zagen hun verkopen toenemen met maar liefst 20 procent.

Zijn we meer gaan roken? "Die groei komt deels door de accijnsverhoging", zegt IRI. "Maar we kopen steeds meer rookwaren in de supermarkt. Kleine tabakszaken verdwijnen, drogisterijen stoppen met de verkoop van sigaretten en dus zijn mensen steeds meer aangewezen op de supermarkt."

Marlboro staat met een omzet van 477 miljoen euro nummer 1 op de lijst van grootste A-merken, een omzetstijging van 5 procent. De fabrikant heeft een grote voorsprong op de nummers 2 en 3, Coca-Cola en Heineken. Hertog Jan is in de top-10 de enige nieuwkomer.