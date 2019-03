Amerikaanse grensbewaking luidt noodklok over situatie aan grens Mexico

Het hoofd van de Amerikaanse grensbewaking zegt dat zijn dienst de situatie aan de grens met Mexico niet meer aankan. Deze maand pakt de dienst naar verwachting meer dan 100.000 mensen op die illegaal de grens oversteken. De detentiecentra zitten overvol. Gezinnen met kinderen worden daarom vrijgelaten.

Het aantal mensen dat illegaal de VS binnenkomt, blijft toenemen. Alleen al dinsdag werden 4000 illegalen in een detentiecentrum geplaatst.

Inzet van douaniers

Om het tekort aan medewerkers op te vangen, springen 750 douaniers bij. Doordat zij hun normale werk niet meer doen, is er langer oponthoud voor legaal grensverkeer. De overgeplaatste douaniers worden onder meer ingezet voor transport van gevangenen en toezicht in ziekenhuizen op gevangenen die medische zorg nodig hebben.

Om de groeiende stroom van migranten uit Midden-Amerika richting de VS te stoppen, zet Mexico extra politiemensen in op de landengte van Tehuantepec, niet ver van de grens met Guatemala. "Dat gaat een groot verschil maken", zei de Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken.

In verband met de toevloed van migranten heeft president Trump in het grensgebied met Mexico de noodtoestand afgekondigd. Dat betekent dat hij zonder toestemming van het Congres over miljarden dollars kan beschikken om op de grens een muur te bouwen.