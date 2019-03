Wereldwijde storing veroorzaakt vertraging bij KLM

Door een wereldwijde storing bij een softwarebedrijf hebben veel vluchten van grote luchtvaartmaatschappijen vertraging opgelopen. De storing is inmiddels verholpen, maar de hinder voor de reizigers nog niet. Ook KLM en Air France hebben er last van.

Door de storing was inchecken enige tijd niet mogelijk. Ook lag het systeem waarmee tickets kunnen worden geboekt eruit.

Volgens KLM lag het probleem bij het bedrijf Amadeus, dat de software levert en beheert. "Onze systemen deden het wel, maar doordat er vanuit Amadeus geen informatie kwam, lag alles stil."

Vertragingen van een uur

De storing leidt nog altijd tot vertragingen van ongeveer een uur. De KLM verwacht dat die in de loop van de dag kunnen worden ingelopen. Er zijn geen vluchten geannuleerd.

Het systeem van Amadeus is een realtime computerreserveringssysteem, ooit opgezet door onder meer Lufthansa en Air France. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in Madrid en het datacentrum is gevestigd in de Duitse stad Erding.