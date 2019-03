Oud-staatssecretaris Hans Simons (PvdA) overleden

Hans Simons, oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, is gisteren in zijn woonplaats Renesse overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij werd 71 jaar.

Simons was voor de PvdA onderwijswethouder in Rotterdam toen hij werd gevraagd voor het derde kabinet Lubbers. Dat was voor de meeste volgers een verrassing. Hij wist zich de ingewikkelde zorgportefeuille snel eigen te maken.

Hij werd vooral bekend als bedenker van het plan-Simons, voor een nieuw stelsel in de zorgverzekeringen. Dat plan stuitte op verzet, ook bij coalitiegenoot CDA. Uiteindelijk werd het hele plan niet uitgevoerd.

Zeeuwse ziekenhuizen

Simons bracht samen met zijn collega Hirsch Ballin van Justitie de wet BIG tot stand. Sindsdien staan alle zorgverleners geregistreerd in het zogeheten BIG-register, een registratie die ze ook kwijt kunnen raken als ze hun werk niet goed doen.

Na zijn Haagse carrière werd Simons in 1994 weer wethouder in Rotterdam. Daarna wist hij als bestuurder een fusie tot stand te brengen tussen een aantal ziekenhuizen in Zeeland. In die provincie was de geboren Fries opgegroeid.