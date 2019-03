IJslandse budgetvlieger Wow Air stopt ermee, alles geannuleerd

De IJslandse budgetvliegmaatschappij Wow Air stopt per direct met vliegen. Het bedrijf had al een tijdje financiƫle problemen. In een verklaring zegt Wow Air dat alle vluchten zijn geannuleerd. Hoeveel reizigers daardoor gestrand of gedupeerd zijn is nog onduidelijk.

Wow Air was populair voor vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten, met een tussenstop op Reykjavik. Het bedrijf vloog ook vanaf Schiphol. Er zou vandaag een Wow Air-toestel om 10.15 uur aankomen op Schiphol en om 11.35 uur weer naar Reykjavik vliegen. Maar ook die vluchten zijn geannuleerd. De vluchten van gisteren en de dagen daarvoor gingen wel nog door.

De afgelopen dagen werden al een paar toestellen van Wow Air aan de grond gehouden, omdat leasemaatschappijen ze terugwilden. Wow Air kampte met een grote schuldenlast. De afgelopen tijd werd er onderhandeld over een mogelijke overname, maar dat is dus niet gelukt. Concurrent Icelandair gaf een paar dagen geleden aan geen interesse te hebben.

Wow Air adviseert reizigers om te kijken of andere vliegmaatschappijen nog plek voor ze hebben. "Sommige maatschappijen bieden misschien vluchten aan tegen een gereduceerd tarief vanwege de situatie", aldus het bedrijf.

Geld kwijt

Mensen die al een vlucht hadden geboekt zijn mogelijk hun geld kwijt. Als hun vlucht onderdeel was van een pakketreis van een bedrijf dat aangesloten is bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), kunnen ze hun geld wel terugkrijgen.

IJsland-specialist Askja Reizen zegt al maanden geleden gestopt te zijn met het aanbieden van reizen van Wow Air. "Het rommelt al een maand of vier bij Wow Air", aldus eigenaar Sander van Opstal. "Wij lieten daarom bijna al onze klanten vliegen met Icelandair en de laatste tijd dus allemaal." Het bedrijf heeft ook geen geplande boekingen meer via Wow Air. "Iedereen die Wow Air een beetje kent, zag dit al lang en breed aankomen."

Waarschijnlijk volgt er nu een faillissement van Wow Air, en dan kunnen consumenten misschien nog als schuldeiser hun geld terugkrijgen.