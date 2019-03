Webwinkel Intratuin biedt per ongeluk gratis spullen aan: 'Foutje'

De webwinkel van Intratuin bood vanochtend per ongeluk gratis producten aan. Op de voorpagina werden onder meer plantenbakken en planten te koop aangeboden voor 0 euro. "Een foutje", zegt een woordvoerder van de winkel.

De website was vanaf 08.00 uur enige tijd uit de lucht. "Waar het probleem lag, kan ik nu nog niet zeggen", zegt de woordvoerder. "Ook weten we nog niet hoeveel er is gekocht."

Helemaal gratis waren de producten overigens niet: bij het afrekenen van het winkelmandje kwamen er nog verzendkosten bij.