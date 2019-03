Op Ameland zit de koning op een aangespoelde stoel

Ook zonder containerramp zou de koning naar de Waddeneilanden gaan. Het bezoek was al gepland ruim voor begin januari, toen zeker 345 containers overboord sloegen van de MSC Zoe. In de eerste week daarna werd ruim 1,2 miljoen kilo afval verzameld. Het onderwerp komt met name op Ameland ruim ter sprake. Daar lagen de zee en de kust al snel vol rotzooi, zo ver het oog reikte.

"We zeiden tegen elkaar: in godsnaam, hoe krijgen we dit ooit weg? Waar moeten we beginnen?", zegt Richard Kiewit in de particuliere Jutterschuur. Hij is jacht- en terreinopzichter op Oost-Ameland. "Bovendien was het vakantie, dus de overheid was dicht. Toen zijn we zelf het opruimen gaan organiseren. En binnen korte tijd vormden honderden eilanders en toeristen een groot lint om het strand schoon te maken."