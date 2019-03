Migranten uit Libië kapen vrachtschip en willen naar Malta

De Italiaanse vicepremier Salvini en de autoriteiten op Malta zeggen dat een groep migranten op de Middellandse Zee een vrachtschip heeft gekaapt. Salvini twitterde over "het eerste geval van piraterij op volle zee door migranten".

De108 migranten waren niet ver voor de kust van Libië opgepikt door een Turks tankschip. De bemanning van dat schip wilde vervolgens naar de hoofdstad Tripoli varen om de groep terug te brengen, maar op weg daarheen veranderde de tanker ineens scherp van koers.

Salvini concludeerde dat de migranten de controle over het tankschip hebben overgenomen en dat het op weg is naar het Italiaanse eiland Lampedusa of naar Malta. Een woordvoerder van de Maltese strijdkrachten bevestigt de kaping en zegt dat het tankschip op weg is naar Malta. Dat land zal de migranten niet toelaten, zegt de woordvoerder.

Verrekijker

Salvini, lid van de anti-immigratiepartij Lega, is ook minister van Binnenlandse Zaken. Hij zei meteen dat het niet om vluchtelingen in nood, maar om criminele migranten gaat. Hij noemde het ook uitgesloten dat de groep in Italië wordt toegelaten. "Ze zullen Italië alleen door een verrekijker kunnen zien."