Onbekende Georgische soldaten in Leusden geïdentificeerd na dna-match

De identiteit van twee Georgische soldaten die begraven liggen op het Sovjet Ereveld in Leusden is door een dna-match vastgesteld. Het is voor het eerst dat dat op die begraafplaats met behulp van dna is gebeurd, meldt Stichting Sovjet Ereveld.

"Het opschrift 'onbekende soldaat' kan op hun grafsteen worden vervangen door hun eigen naam", zegt onderzoeker en journalist Remco Reiding. Deze week bezocht hij de families van Anton Gviniasjvili en Pido Tsjoliasjvili om hun het nieuws te vertellen.

Eerder was hij al in Georgië om via wangslijm dna af te nemen bij mogelijke nabestaanden. "Families wachten vaak al 75 jaar. Ze willen zo graag weten wat er met hun vader of opa is gebeurd", zegt Reiding. "Door mijn dna-afname komt het verlossende antwoord wel heel dichtbij. Toch moet ik altijd weer een slag om de arm houden. Het is immers pas een feit bij een honderd procent match." Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht het dna en vergeleek het met dna-profielen van de gesneuvelde militairen die in Leusden begraven liggen.