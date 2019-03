Lion King best bezochte musical ooit in Nederland

The Lion King is de best bezochte musical ooit in ons land. Verdeeld over twee speelperiodes trok de voorstelling ruim 3,3 miljoen bezoekers.

Daarmee is de vorige recordhouder - Soldaat van Oranje met ruim 2,8 miljoen bezoekers - van de troon gestoten. Directeur Albert Verlinde van Stage Entertainment maakte het nieuws vanmiddag bekend voorafgaand aan de duizendste voorstelling van de tweede reeks.

The Lion King was eerder tussen 2004 en 2006 te zien in Scheveningen. Toen trok de voorstelling zo'n 1,7 miljoen bezoekers. De musical wordt sinds 2016 weer opgevoerd. In juli vindt de laatste voorstelling plaats, schrijft Omroep West.