Fittie over kapsalon tussen Amsterdam en Rotterdam

De kapsalon is zestien jaar geleden ontstaan toen de Kaapverdische kapper Nataniël Gomes bij zijn buren van shoarmazaak El Aviva aan de Rotterdamse Schiedamseweg zijn eigen gerecht liet samenstellen: patat bedekt met shoarma of döner plus knoflooksaus of sambal, afgetopt met kaas, even onder de grill zodat de kaas smelt, met bovenop salade en vaak weer extra saus.

Sindsdien is het gerecht in heel Nederland populair, dus ook in Amsterdam. De eigenaar van de betreffende Amsterdamse grillroom zegt dan ook tegen de Amsterdamse tv-zender AT5: "Meer bedrijven promoten het als specialiteit uit Amsterdam. Maar misschien kun je zeggen: de kapsalon komt uit Rotterdam, maar wij in Amsterdam maken het gerecht beter."