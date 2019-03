Ze vochten voor het recht op autorijden, maar nu staan Saudische vrouwen terecht

De familie leeft al een jaar in een nachtmerrie. "Van mei tot en met augustus zaten de vrouwen opgesloten in een hotel. Niemand van ons mocht Loujain toen spreken, maar toen mijn ouders haar in september voor het eerst zagen, schrokken ze zich kapot. Ze had rode striemen in haar gezicht en ze was gemarteld. Zo was er bijvoorbeeld koude wind haar kamer in geblazen."

Doodsbedreigingen

Een actiegroep van Britse advocaten en parlementsleden bevestigt deze verhalen en spreekt ook over doodsbedreigingen, slaaptekort en seksuele intimidatie. De Saudische overheid spreekt deze beschuldigingen tegen.

Sinds september mag al-Hathloul haar ouders een keer per maand ontvangen en een keer per week bellen. Haar zus benadrukt hoe belangrijk het is dat haar ouders dat ook doen. "Heel veel vrouwen denken net als Loujain, maar zij worden niet gesteund door hun familie. Loujain werd gesteund en wordt nog steeds gesteund door mijn ouders."

Lina sprak haar zus ook zelf over de telefoon. Dat waren emotionele gesprekken, maar sinds het proces begonnen is, mag haar zus niet meer bellen met familie in het buitenland.

Gesloten deuren

Dus proberen Lina, haar andere zus en hun broer die in Canada woont, zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de zaak. "Wij komen niet uit een machtige familie, wij zijn een gewone Saudische familie. Niemand had dit verwacht."

De Saudische kroonprins voert sinds twee jaar een aantal op het oog progressieve hervormingen door, zoals de afschaffing van het rijverbod voor vrouwen waar onder meer Al-Hathloul voor streed. Lina: "We snappen het echt niet. We willen echt geloven in de hervormingen en we waren ook echt blij."

Wat Loujain precies gaat zeggen straks weet Lina niet, omdat de zaak achter gesloten deuren plaatsvindt. Wel heeft ze goede hoop voor haar zus. "Uiteindelijk denk ik ook dat de meerderheid van de Saudiërs achter haar staat, maar ze kunnen het niet vrijuit zeggen."